Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Ноттингеме (Великобритания) продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня прошли матчи полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Результаты матчей на 20 июня:

Каролина Плишкова (Чехия, SR) – Мари Боузкова (Чехия, 4) — 4:6, 1:6;

Эмма Наварро (США, 3) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 7:6 (7:5), 6:2.

Действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме является американская теннисистка Маккартни Кесслер. В прошлогоднем финале она одолела представительницу Украины Даяну Ястремскую (6:4, 7:5).