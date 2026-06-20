Арина Соболенко с «баранкой» проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Берлине

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. В полуфинале она проиграла американке Джессике Пегуле (четвёртая в рейтинге) со счётом 4,6, 7:6 (7:4), 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Соболенко девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Пегулы четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

За титул соревнований в Берлине Пегула поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины).