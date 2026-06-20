Арина Соболенко с «баранкой» проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Берлине
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. В полуфинале она проиграла американке Джессике Пегуле (четвёртая в рейтинге) со счётом 4,6, 7:6 (7:4), 0:6.
Берлин. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 13:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|0
|
|6 4
|6
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Соболенко девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Пегулы четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.
За титул соревнований в Берлине Пегула поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины).
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