«Могу немного поиграть в шахматы». Шнайдер рассказала об увлечениях в детстве

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, чем увлекалась в детстве, помимо тенниса, отметив, что постепенно ей пришлось отказаться от всех видов активностей, чтобы сконцентрироваться на теннисе.

«Мои родители хотели, чтобы я занималась разными активностями в детстве. В теннис я начала играть примерно в четыре года, это очень рано. Помимо тенниса, я занималась танцами, играла на пианино и играла в шахматы. Со временем пришлось отказаться от танцев, потому что хотелось больше времени проводить на теннисном корте. Позже я перестала заниматься музыкой, когда турниры стали важнее. Но в шахматы я до сих пор могу немного поиграть, не совсем хорошо, но умею. По крайней мере помню какие-то простые вещи с того времени, когда училась», – сказала Шнайдер во время записи подкаста Nothing Major.