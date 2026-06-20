27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв американца Брэндона Накашиму (32-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За время матча Франсиско Серундоло выполнил девять подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Брэндон Накашима сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира в Лондоне Франсиско Серундоло сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и французом Уго Умбером.