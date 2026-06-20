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Брэндон Накашима — Франсиско Серундоло, результат матча 20 июня 2026, счет 1:2, 1/2 финала АТР-500 Лондон

Франсиско Серундоло вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв американца Брэндона Накашиму (32-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Лондон (м). 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 15:10 МСК
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За время матча Франсиско Серундоло выполнил девять подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Брэндон Накашима сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира в Лондоне Франсиско Серундоло сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и французом Уго Умбером.

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