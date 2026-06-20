Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Истбурне

90-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Истбурне, Великобритания. В первом круге она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (84-я в рейтинге) со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Захарова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Таггер семь эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в основную сетку соревнований в Истбурне Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Камила Рахимова (Узбекистан) — Оксана Селехметьева (Испания).