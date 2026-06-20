Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова — Лилли Таггер: результат матча 20 июня, счёт 2:0, квалификация турнира в Истбурне

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Истбурне
Комментарии

90-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Истбурне, Великобритания. В первом круге она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (84-я в рейтинге) со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Захарова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Таггер семь эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в основную сетку соревнований в Истбурне Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Камила Рахимова (Узбекистан) — Оксана Селехметьева (Испания).

Материалы по теме
Алина Чараева не смогла выйти в финал «челленджера» в Португалии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android