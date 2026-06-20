Александр Зверев проиграл Тейлору Фрицу в 1/2 финала турнира в Галле
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), уступив американцу Тейлору Фрицу (девятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.
Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Александр Зверев выполнил 11 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Тейлор Фриц сделал в игре 19 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.
В финале турнира в Галле Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Даниэлем Альтмайером и ещё одним американским теннисистом, Фрэнсисом Тиафо.
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