Александр Зверев проиграл Тейлору Фрицу в 1/2 финала турнира в Галле

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), уступив американцу Тейлору Фрицу (девятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.

Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Александр Зверев выполнил 11 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Тейлор Фриц сделал в игре 19 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Галле Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Даниэлем Альтмайером и ещё одним американским теннисистом, Фрэнсисом Тиафо.