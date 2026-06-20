Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в седьмой раз подряд

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в седьмой раз подряд обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева, одержав победу в 1/2 финала турнира АТР-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

В последний раз Зверев обыгрывал Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в 2024 году со счётом 6:4, 6:3. Американец был сильнее в остальных шести очных встречах:

в четвёртом круге Уимблдона-2024 (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3);

в 1/4 финала US Open – 2024 (7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3));

на групповом этапе Кубка Лэйвера – 2024 (6:4, 7:5);

в 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2024 (6:3, 3:6, 7:6 (7:3));

в финале турнира в Штутгарте в 2025 году (6:3, 7:6 (7:0));

в матче Кубка Лэйвера – 2025 (6:3, 7:6 (7:4)).

В финале турнира в Галле Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Даниэлем Альтмайером и американцем Фрэнсисом Тиафо.