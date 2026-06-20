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Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в седьмой раз подряд

Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в седьмой раз подряд
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в седьмой раз подряд обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева, одержав победу в 1/2 финала турнира АТР-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 4 		6 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В последний раз Зверев обыгрывал Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в 2024 году со счётом 6:4, 6:3. Американец был сильнее в остальных шести очных встречах:

  • в четвёртом круге Уимблдона-2024 (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3);
  • в 1/4 финала US Open – 2024 (7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3));
  • на групповом этапе Кубка Лэйвера – 2024 (6:4, 7:5);
  • в 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2024 (6:3, 3:6, 7:6 (7:3));
  • в финале турнира в Штутгарте в 2025 году (6:3, 7:6 (7:0));
  • в матче Кубка Лэйвера – 2025 (6:3, 7:6 (7:4)). 

В финале турнира в Галле Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Даниэлем Альтмайером и американцем Фрэнсисом Тиафо.

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