Томми Пол вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне, одолев Уго Умбера

28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв француза Уго Умбера (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Томми Пол выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Уго Умбер сделал в игре два эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнтов из двух, заработанных в матче.

За чемпионский титул турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.