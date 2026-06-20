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Томми Пол — Уго Умбер, результат матча 20 июня 2026, счет 2:0, 1/2 финала АТР-500 Лондон

Томми Пол вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне, одолев Уго Умбера
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв француза Уго Умбера (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Лондон (м). 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 18:10 МСК
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Уго Умбер
33
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Томми Пол выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Уго Умбер сделал в игре два эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнтов из двух, заработанных в матче.

За чемпионский титул турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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