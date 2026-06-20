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Определились финалисты турнира АТР-500 в Лондоне

Определились финалисты турнира АТР-500 в Лондоне
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Сегодня, 20 июня, на травяном турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания) состоялись полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Финал:

Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) – Томми Пол (США, 8).

В полуфинале турнира Франсиско Серундоло обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, а Томми Пол был сильнее француза Уго Умбера (6:3, 6:3).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

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