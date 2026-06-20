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Впервые лидер рейтинга WTA проиграла со счётом 0:6 в решающем сете на двух турнирах подряд

Впервые лидер рейтинга WTA проиграла со счётом 0:6 в решающем сете на двух турнирах подряд
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. С момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году она стала первым лидером мирового рейтинга, которая уступила решающие сеты со счётом 0:6 на нескольких турнирах WTA подряд. Об этом сообщает OptaAce.

Берлин. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 0
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В полуфинале в Берлине Соболенко проиграла американке Джессике Пегуле (четвёртая в рейтинге) со счётом 4,6, 7:6 (7:4), 0:6. Ранее Арина на «Ролан Гаррос» уступила россиянке Диане Шнайдер в 1/4 финала (6:3, 5:7, 0:6).

За титул соревнований в Берлине Пегула поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины).

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