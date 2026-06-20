Линда Носкова вышла в финал «пятисотника» в Берлине, обыграв Александру Эалу

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. В полуфинале она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (35-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Носкова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Эалы два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За титул соревнований в Берлине Линда Носкова поспорит с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая в полуфинале соревнований оказалась сильнее лидера рейтинга WTA Арины Соболенко — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.