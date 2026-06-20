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Линда Носкова — Александра Эала: результат матча 20 июня, счет 2:0, 1/2 финала турнира в Берлине

Линда Носкова вышла в финал «пятисотника» в Берлине, обыграв Александру Эалу
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. В полуфинале она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (35-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Берлин. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 19:05 МСК
Линда Носкова
13
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Александра Эала
35
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Носкова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Эалы два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За титул соревнований в Берлине Линда Носкова поспорит с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая в полуфинале соревнований оказалась сильнее лидера рейтинга WTA Арины Соболенко — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.

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