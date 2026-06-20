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Диана Шнайдер назвала свои любимые сериалы

Диана Шнайдер назвала свои любимые сериалы
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие из просмотренных сериалов ей больше всего понравились в последнее время.

– Какие сериалы ты смотришь? Есть ли у тебя любимые шоу?
– Если честно, все люди в моей команде спрашивали: «Ты смотрела «Странные дела?» Я отвечала: «Нет». И они просто заставили меня его посмотреть (смеётся). «Странные дела» – хороший сериал, думаю, он один из лучших. В прошлом году я смотрела «Отдел нераскрытых дел», это детективный сериал. Он был тоже очень хороший, мне понравился. Я вообще люблю детективные сериалы. В этом году я смотрела «Охотничью вечеринку». Знаете, там про агентов ФБР, мне нравится, – сказала Шнайдер во время записи подкаста Nothing Major.

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