Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Берлине (Германия) продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Результаты матчей на 20 июня:

Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Пегула (США) — 4:6, 7:6 (7:4), 0:6;

Линда Носкова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины) — 6:2, 6:4.

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.