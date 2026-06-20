Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Галле, где сыграет с Тейлором Фрицем

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), обыграв немца Даниэля Альтмайера (81-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Фрэнсис Тиафо выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать все четыре брейк-пойнта, которые заработал за время встречи. Даниэль Альтмайер сделал в игре пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

За чемпионский титул на турнире в Галле Фрэнсис Тиафо поспорит с соотечественником Тейлором Фрицем (девятый номер рейтинга).