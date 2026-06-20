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Даниэль Альтмайер — Фрэнсис Тиафо, результат матча 20 июня 2026, счет 0:2, 1/2 финала АТР-500 Галле

Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Галле, где сыграет с Тейлором Фрицем
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), обыграв немца Даниэля Альтмайера (81-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 19:30 МСК
Даниэль Альтмайер
81
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Фрэнсис Тиафо выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать все четыре брейк-пойнта, которые заработал за время встречи. Даниэль Альтмайер сделал в игре пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

За чемпионский титул на турнире в Галле Фрэнсис Тиафо поспорит с соотечественником Тейлором Фрицем (девятый номер рейтинга).

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