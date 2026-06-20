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Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине

Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Финал:

В полуфинале соревнований Пегула обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а Носкова на этой стадии оказалась сильнее Александры Эалы — 6:2, 6:4.

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.

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