Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Финал:

Джессика Пегула (США, 3) — Линда Носкова (Чехия, 8).

В полуфинале соревнований Пегула обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а Носкова на этой стадии оказалась сильнее Александры Эалы — 6:2, 6:4.

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.