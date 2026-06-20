Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 20 июня:

Томми Пол (США, 8) – Уго Умбер (Франция) – 6:3, 6:3;

Брэндон Накашима (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.