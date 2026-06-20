Определились финалисты турнира АТР-500 в Галле

Сегодня, 20 июня, на травяном турнире АТР-500 в Галле (Германия) состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Финал:

Фрэнсис Тиафо (США) – Тейлор Фриц (США, 5).

В полуфинале турнира Фрэнсис Тиафо обыграл немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера со счётом 6:1, 6:3, а Тейлор Фриц был сильнее третьей ракетки мира немца Александра Зверева (6:7 (4:7), 6:4, 7:5).

Турнир в Галле проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик, который выбыл в первом круге из розыгрыша турнира этого года.