«Оставил на корте абсолютно всё». Серундоло — о выходе в финал турнира в Лондоне

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В матче 1/2 финала Серундоло обыграл американца Брэндона Накашиму (6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

«Если честно, я невероятно счастлив. Это был очень сложный матч, очень тяжёлый. Думаю, Брэндон играл просто потрясающе и на протяжении всей недели показывал отличный теннис.

Я очень рад, потому что продолжал бороться до конца и оставил на корте абсолютно всё», – приводит слова Серундоло пресс-служба АТР.

За победу на турнире Франсиско Серундоло поборется с американским теннисистом Томми Полом (28-й номер рейтинга).