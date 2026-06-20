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«Оставил на корте абсолютно всё». Серундоло — о выходе в финал турнира в Лондоне

«Оставил на корте абсолютно всё». Серундоло — о выходе в финал турнира в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В матче 1/2 финала Серундоло обыграл американца Брэндона Накашиму (6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

Лондон (м). 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 15:10 МСК
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Если честно, я невероятно счастлив. Это был очень сложный матч, очень тяжёлый. Думаю, Брэндон играл просто потрясающе и на протяжении всей недели показывал отличный теннис.

Я очень рад, потому что продолжал бороться до конца и оставил на корте абсолютно всё», – приводит слова Серундоло пресс-служба АТР.

За победу на турнире Франсиско Серундоло поборется с американским теннисистом Томми Полом (28-й номер рейтинга).

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