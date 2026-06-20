Джессика Пегула — пятый игрок старше 30 лет, победивший лидера рейтинга WTA три раза
Поделиться
Четвёртая ракетка мира 32-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала пятым игроком старше 30 лет, который обыграл лидера мирового рейтинга три раза или более с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году. Об этом сообщает OptaAce.
Берлин. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 13:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0
|
|6 4
|6
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
По этому показателю Пегула сравнялась с Сереной Уильямс и Вирджинией Уэйд. Лидерами являются Мартина Навратилова и Крис Эверт. На счету каждой по пять побед.
Третью победу над первой ракеткой мира Пегула одержала над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине. Джессика победила со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. Американка вышла в третий финал в сезоне. Ранее она выиграла титулы в Дубае и Чарльстоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2026
-
22:36
-
21:59
-
21:49
-
21:31
-
21:11
-
21:08
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:21
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:32
-
19:25
-
19:03
-
18:03
-
17:56
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:22
-
17:08
-
16:33
-
16:20
-
16:06
-
15:46
-
15:44
-
15:08
-
14:54
-
14:24
-
13:57
-
13:37