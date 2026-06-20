Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — пятый игрок старше 30 лет, победивший лидера рейтинга WTA три раза

Джессика Пегула — пятый игрок старше 30 лет, победивший лидера рейтинга WTA три раза
Комментарии

Четвёртая ракетка мира 32-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала пятым игроком старше 30 лет, который обыграл лидера мирового рейтинга три раза или более с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году. Об этом сообщает OptaAce.

Берлин. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 0
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По этому показателю Пегула сравнялась с Сереной Уильямс и Вирджинией Уэйд. Лидерами являются Мартина Навратилова и Крис Эверт. На счету каждой по пять побед.

Третью победу над первой ракеткой мира Пегула одержала над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине. Джессика победила со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. Американка вышла в третий финал в сезоне. Ранее она выиграла титулы в Дубае и Чарльстоне.

Календарь турнира в Берлине
Сетка турнира в Берлине
Материалы по теме
Впервые лидер рейтинга WTA проиграла со счётом 0:6 в решающем сете на двух турнирах подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android