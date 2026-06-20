Джессика Пегула — пятый игрок старше 30 лет, победивший лидера рейтинга WTA три раза

Четвёртая ракетка мира 32-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала пятым игроком старше 30 лет, который обыграл лидера мирового рейтинга три раза или более с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году. Об этом сообщает OptaAce.

По этому показателю Пегула сравнялась с Сереной Уильямс и Вирджинией Уэйд. Лидерами являются Мартина Навратилова и Крис Эверт. На счету каждой по пять побед.

Третью победу над первой ракеткой мира Пегула одержала над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине. Джессика победила со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. Американка вышла в третий финал в сезоне. Ранее она выиграла титулы в Дубае и Чарльстоне.