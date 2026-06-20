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Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 20 июня

Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 20 июня
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Галле, Германия, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Результаты матчей 20 июня:

Тейлор Фриц (США, 5) – Александр Зверев (Германия, 1) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5;

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США) – 1:6, 3:6.

Турнир в Галле проходит с 15 по 21 июня. действующим победителем соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик, который выбыл в первом круге из розыгрыша турнира этого года.

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