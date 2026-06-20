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Фриц — о победе над Зверевым: было ощущение, что физически чувствовал себя лучше, чем он

Фриц — о победе над Зверевым: было ощущение, что физически чувствовал себя лучше, чем он
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Галле (Германия) над немцем Александром Зверевым (6:7 (4:7), 6:4, 7:5).

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 4 		6 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Мне кажется, я хорошо провёл тай-брейк первого сета. Немного не повезло с несколькими отскоками мяча, а он сыграл несколько действительно классных розыгрышей и сделал мини-брейк на моей подаче – этого оказалось достаточно.

Мне показалось, что он испытывал какие-то проблемы. Не знаю, какие именно, но у меня было ощущение, что физически я чувствовал себя лучше, чем он, и именно это я говорил себе, чтобы продолжать работать и бороться», – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.

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