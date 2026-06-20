Фриц — о победе над Зверевым: было ощущение, что физически чувствовал себя лучше, чем он

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Галле (Германия) над немцем Александром Зверевым (6:7 (4:7), 6:4, 7:5).

«Мне кажется, я хорошо провёл тай-брейк первого сета. Немного не повезло с несколькими отскоками мяча, а он сыграл несколько действительно классных розыгрышей и сделал мини-брейк на моей подаче – этого оказалось достаточно.

Мне показалось, что он испытывал какие-то проблемы. Не знаю, какие именно, но у меня было ощущение, что физически я чувствовал себя лучше, чем он, и именно это я говорил себе, чтобы продолжать работать и бороться», – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.