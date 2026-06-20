Фриц — о победе над Зверевым: было ощущение, что физически чувствовал себя лучше, чем он
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Галле (Германия) над немцем Александром Зверевым (6:7 (4:7), 6:4, 7:5).
Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Мне кажется, я хорошо провёл тай-брейк первого сета. Немного не повезло с несколькими отскоками мяча, а он сыграл несколько действительно классных розыгрышей и сделал мини-брейк на моей подаче – этого оказалось достаточно.
Мне показалось, что он испытывал какие-то проблемы. Не знаю, какие именно, но у меня было ощущение, что физически я чувствовал себя лучше, чем он, и именно это я говорил себе, чтобы продолжать работать и бороться», – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.
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