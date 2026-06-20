«Она не зря первая ракетка мира». Пегула — о победе над Соболенко в 1/2 финала в Берлине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине, Германия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.
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«После того как я проиграла тай-брейк во втором сете, я сказала себе, что до перерыва из-за дождя у меня был большой импульс. Она просто допустила двойную ошибку. Мне казалось, что я почти выиграла и подавала хорошо. У меня был хороший ритм, и то, что мне пришлось покинуть корт и довольно быстро проиграть — выиграв всего одно очко на тай-брейке, — было немного тяжело. Но она не зря первая ракетка мира, и я чувствую, что дала ей слишком много лёгких ударов, а она пошла на них, и это просто неизбежно.
Поэтому я как бы сказала себе: «Ну, мне придётся пойти трудным путём», но я знала, что если в итоге выиграю матч, то буду очень гордиться собой за то, как смогла переломить ход игры после перерыва из-за дождя, брейка и проигранного тай-брейка. Поэтому, оглядываясь назад, думаю, что, хотя мне очень хотелось бы выиграть в двух сетах, я всё равно рада победе в трёх. И не просто в трёх, а в решающем сете со счётом 6:0», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.
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