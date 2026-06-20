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Томми Пол в четвёртый раз в сезоне-2026 вышел в финал турнира АТР

Томми Пол в четвёртый раз в сезоне-2026 вышел в финал турнира АТР
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол в четвёртый раз в сезоне-2026 вышел в финал турнира АТР. Американец обыграл француза Уго Умбера в полуфинале турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:3, 6:3.

Лондон (м). 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 18:10 МСК
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Уго Умбер
33
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В сезоне-2026 Пол также становился финалистом на турнирах в Делрэй-Бич, Хьюстоне (оба – США) и в Гамбурге (Германия). При этом победу в решающих матчах Пол одержал лишь один раз – в Хьюстоне, где ему удалось обыграть аргентинца Романа Андреаса Бурручагу (6:1, 3:6, 7:5).

За чемпионский титул на турнире в Лондоне Томми Пол поспорит с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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