«Чувствую себя хорошо». Джек Дрейпер — об участии в турнире в Истбурне

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о своём возвращении в тур после травмы. Последний раз он выходил на корт на «пятисотнике» в Барселоне, где не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри. Далее британец сыграет на турнире в Истбурне.

«Я чувствую себя хорошо. Очень рад снова участвовать в турнире. Особенно здесь, в Истбурне, потому что, по-моему, не играл здесь уже четыре года, так что я очень рад вернуться. Думаю, именно здесь впервые попал в топ-100. Помню, как в первом круге играл с Бруксби, а затем добился очень хорошей победы над Шварцманом. Потом я проиграл Кресси, но мне очень понравилась атмосфера. Это замечательный прибрежный город, и у меня всегда остались отличные воспоминания об этом турнире.

Я долгое время был травмирован, у меня было много неудач и трудностей, особенно в последний год, но продолжал идти вперёд и усердно работать. Честно говоря, я просто в восторге от того, что снова оказался на турнире. Выложусь на корте, как всегда, но просто быть здесь, снова чувствовать себя хорошо физически и быть готовым к соревнованию — это уже очень важно. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Дрейпера LTA.