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Дрейпер — о травяных турнирах: по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём

Дрейпер — о травяных турнирах: по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём
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Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своей подготовке к травяным турнирам после пропуска части тура.

«Всё проходит хорошо. Конечно, жаль было пропустить Queen's, но сам факт присутствия здесь — это позитив. На траве, по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём, потому что сезон очень короткий и ты не привык играть на этой поверхности. Надеюсь, что матчи тоже помогут мне обрести уверенность», — приводит слова Дрейпера LTA.

Последний раз Дрейпер выходил на корт на турнире в Барселоне. Тогда он не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри. Далее британец сыграет на турнире в Истбурне.

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