Дрейпер — о травяных турнирах: по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своей подготовке к травяным турнирам после пропуска части тура.

«Всё проходит хорошо. Конечно, жаль было пропустить Queen's, но сам факт присутствия здесь — это позитив. На траве, по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём, потому что сезон очень короткий и ты не привык играть на этой поверхности. Надеюсь, что матчи тоже помогут мне обрести уверенность», — приводит слова Дрейпера LTA.

Последний раз Дрейпер выходил на корт на турнире в Барселоне. Тогда он не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри. Далее британец сыграет на турнире в Истбурне.