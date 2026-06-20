«Энди много чего пережил за свою карьеру». Дрейпер — о сотрудничестве с Марреем

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о работе с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем.

«Энди невероятен, честно говоря. У меня с ним отличные отношения вне корта, но на корте очень немногие знают о теннисе больше, чем он. Энди был для меня исключительной опорой. В этот момент моей карьеры то, что он верит в меня, в мой теннис и поддерживает меня, значит очень много.

Никто по-настоящему не понимает, что значит пройти через травму, пока не переживёт это сам. Энди много чего пережил за свою карьеру — травмы, невзгоды и неудачи. Но он всегда умел преодолевать их и возвращаться на высокий уровень.

Всё — это процесс. Речь не о одном или двух турнирах, а о том, что я делаю каждый день на тренировках. После моих травм важно продолжать прогрессировать и развивать свою игру, думая о долгосрочной перспективе. Во время этой травяной серии я просто хотел вернуться в соревновательный режим. Это были многие недели и месяцы, когда я всё время делал одно и то же, пытаясь заставить тело реагировать и суметь вернуться на корты. Я заслужил право вернуться в соревнования. Очень много работал, и в этом травяном сезоне хочу соревноваться на максимуме», — приводит слова Дрейпера LTA.