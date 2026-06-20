Диана Шнайдер ответила, смогла бы она управлять болидом Формулы-1

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что однажды ей почти удалось покататься на симуляторе болида Формулы-1, отметив, что ей нравится кататься с младшим братом на картах…
– Говорят, ты любишь Формулу-1?
– Да.
– Кто твой любимый гонщик?
– Макс Ферстаппен.
– Ты когда-нибудь сидела за рулём болида?
– Нет-нет (улыбается).
– Как думаешь, справилась бы с его вождением?
– Я бы с удовольствием попробовала симулятор Формулы-1. Мы с Сашей [Бажиным] почти сделали это в Мадриде, но график оказался слишком плотным. Мне нравится кататься на картах с младшим братом, не знаю, насколько это можно сравнивать с Формулой-1… Может быть, однажды получится покататься на такой машине, – сказала Шнайдер во время записи подкаста Nothing Major.