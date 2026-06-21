Тони Надаль объяснил, что ему не нравится в современном мужском теннисе

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о нынешнем состоянии мужского тура, отметив разницу между современным поколением теннисистов и игроками предыдущей эпохи.

«Очевидно, что Алькарас — очень разносторонний и яркий теннисист, а Синнер полностью контролирует мяч. Но раньше было настоящим удовольствием смотреть на таких игроков, как Маррей, Бердых, Феррер, Дель Потро… Они практически никогда не проигрывали теннисистам, которые были слабее их по уровню. Ты почти всегда видел их в четвертьфиналах турниров.

Сейчас можно увидеть, как игрок из топ-10 проигрывает 90-й ракетке мира, и мне это не нравится», – приводит слова Надаля Punto de Break.