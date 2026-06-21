Организаторы Уимблдона сообщили игрокам о местоположении камер на турнире

Организаторы Уимблдона разослали игрокам письмо с указанием точных мест внекортовых камер и объяснением, как будут использоваться записи. Текст письма приводит журналист Джон Вертхайм.

Всего на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета расположено 10 внекортовых камер: две камеры в тренажёрном зале, четыре на тренировочных кортах и в зоне для разминки и по одной в двух проходах, у раздевалок, у зоны высадки транспорта и в ресторане для игроков.

«Записи с камер тщательно курируются нашей опытной внутренней командой и предоставляются нашим вещательным партнёрам. Цель — предоставить закулисный доступ, который выгодно демонстрирует игроков, нашу площадку и уникальную атмосферу турнира, при этом всегда уважая опыт игроков», — говорится в тексте письма организаторов Уимблдона.