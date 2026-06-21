Пегула — о Линде Носковой: меня не удивляет, что она так успешно выступает на траве

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась мнением об игре чешки Линды Носковой, с которой ей предстоит встретиться в финале турнира WTA-500 в Берлине (Германия).

«У неё очень мощная подача. Она невероятно физически сильна и обладает очень мощными ударами. Думаю, она очень хорошая, талантливая теннисистка.

Меня не удивляет, что она так успешно выступает на траве. Её силовой теннис и подача — одни из её главных достоинств. Кроме того, она может быть довольно непредсказуемой. Когда у неё всё получается, играть против неё становится очень тяжело. У нас было много действительно сложных матчей», – сказала Пегула на пресс-подходе после победы в 1/2 финала турнира в Берлине.