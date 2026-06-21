«Были огромные проблемы с уровнем сахара в крови». Зверев — о поражении от Фрица в Галле

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинале турнира ATP-500 в Галле, Германия. Он уступил американцу Тейлору Фрицу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.

«Я не думаю, что есть какие-либо причины для беспокойства перед Уимблдоном. У меня немного затекла спина, но это не было главной причиной поражения. У меня были огромные проблемы с уровнем сахара в крови, потому что используемый мной датчик показывал совершенно неверные значения. Он показывал очень высокие значения, когда на самом деле они были низкими, поэтому я ввёл гораздо больше инсулина, чем следовало», — приводит слова Зверева Punto de Break.