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«Были огромные проблемы с уровнем сахара в крови». Зверев — о поражении от Фрица в Галле

«Были огромные проблемы с уровнем сахара в крови». Зверев — о поражении от Фрица в Галле
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинале турнира ATP-500 в Галле, Германия. Он уступил американцу Тейлору Фрицу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 4 		6 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Я не думаю, что есть какие-либо причины для беспокойства перед Уимблдоном. У меня немного затекла спина, но это не было главной причиной поражения. У меня были огромные проблемы с уровнем сахара в крови, потому что используемый мной датчик показывал совершенно неверные значения. Он показывал очень высокие значения, когда на самом деле они были низкими, поэтому я ввёл гораздо больше инсулина, чем следовало», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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