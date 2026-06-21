Шнайдер — о выступлении в NCAA: одно из самых важных и правильных решений в моей жизни

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как приняла решение выступать в Национальной студенческой ассоциации США (NCAA) во время юниорской части карьеры. Россиянка выступала за университет NC State (университет штата Северная Каролина. – Прим. «Чемпионата») в сезоне-2022/2023.

«В то время я играла на юниорском «Ролан Гаррос», у меня не было постоянного тренера, не было базы для тренировок. В целом ситуация была довольно сложной. Кроме того, я боялась, что нас всех, теннисистов из России, могут отстранить и я вообще не буду играть. Мы с мамой сидели и обсуждали это, и я понимала, что мне нужен план Б. На случай самого плохого сценария мне нужно было место, где я могла бы тренироваться и поддерживать свой уровень.

Интересно, что тренеры из NC State вообще не думали, что я захочу поступать в университет. Они даже не обращались ко мне. Просто у моей мамы были знакомые, у которых были свои знакомые, связавшиеся с тренерами. Так что всё получилось благодаря случайным связям.

Сначала мы встретились с помощником главного тренера и поговорили. Я сказала: «Я хочу стать профессиональной теннисисткой, но сейчас мне приходится делать всё самой. Искать корты, искать тренеров. Передвигаться по Москве очень сложно из-за пробок, это требует огромного количества времени и сил. Визы, гостиницы — всем этим тоже приходится заниматься самостоятельно. Это очень тяжело».

Они ответили: «Мы понимаем. Просто подумай о варианте с нашим университетом. Ты можешь приехать на год, а потом решить, хочешь ли продолжать учёбу. Если у тебя всё будет отлично складываться в профессиональном теннисе, мы просто отпустим тебя в тур».

Конечно, решение было очень трудным. Папа был против. Он вообще не хотел, чтобы я играла в студенческом теннисе. Мама, наоборот, хотела, чтобы я поехала в университет. Я постоянно размышляла, что делать.

Помню, как разговаривала с отцом и он сказал: «Тебе уже 18 лет, ты взрослая. Это будет твоё первое серьёзное самостоятельное решение, и ты должна принять его сама». Я подумала: «Боже мой!» (смеётся).

В то время я постоянно проигрывала на турнирах ITF — 25-тысячниках и 60-тысячниках. Проигрывала в первом, втором круге. Да, я была примерно 300-й в рейтинге, но понимала, что хочу большего, и тогда я просто написала сообщение: «Привет, я приеду».

Мы в спешке оформляли все документы, визу и всё остальное. Всё происходило буквально в последний момент. Но в итоге это оказалось одним из самых важных и правильных решений в моей жизни», – сказала Шнайдер во время записи подкаста Nothing Major.