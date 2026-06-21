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Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 21 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 21 июня
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Сегодня, 21 июня, стартует травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 2026 год. Расписание матчей на 21 июня (мск):

  • 12:00. Людмила Самсонова (Россия) – Катержина Синякова (Чехия);
  • 14:00. Кэти Бултер (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада);
  • 16:30. Наоми Осака (Япония) – Магдалена Френх (Польша);
  • 18:30. Ива Йович (США) – Ван Синьюй (Китай).

В прошлом году победительницей турнира стала американка Джессика Пегула, которой в финале удалось обыграть польку Игу Швёнтек со счётом 6:4, 7:5.

Турнирная сетка Бад-Хомбурга
Календарь Бад-Хомбурга
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