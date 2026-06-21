«Мы определились». Арина Соболенко поделилась подробностями грядущей свадьбы

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как видит свою предстоящую свадьбу.

«Мы определились, где пройдёт свадьба и когда, но пока не начали планирование. Но я не хочу большую свадьбу – максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся. Все говорят, что у них в итоге было 500 человек, тысяча. И я такая: «А как тогда поздороваться со всеми?» – приводит слова Соболенко WTA.

Напомним, молодой человек Арины Соболенко бизнесмен Георгиос Франгулис сделал ей предложение в марте 2026 года прямо перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе. В отношениях пара состоит с весны 2024 года.