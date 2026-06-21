Джессика Пегула — Линда Носкова: где смотреть, во сколько начало финала турнира в Берлине

Сегодня, 21 июня, на травяных кортах Берлина завершится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница Чехии Линда Носкова, занимающая 13-ю строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

В России матч между Пегулой и Носковой не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.