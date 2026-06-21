Тейлор Фриц — Фрэнсис Тиафо: где смотреть, во сколько начало финала турнира в Галле

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Галле, Германия, завершится турнир категории АТР-500. В финале соревнований девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который занимает 26-ю строчку рейтинга ATP.

В России матч между Фрицем и Тиафо покажет ВВ Tennis. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч Тейлора и Фрэнсиса — 7-1 в пользу Фрица. Последний раз они сыграли в полуфинале US Open — 2024.

Турнир в Галле проходит с 15 по 21 июня. действующим победителем соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик, который выбыл в первом круге из розыгрыша турнира этого года.