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Тейлор Фриц — Фрэнсис Тиафо: где смотреть, во сколько начало финала турнира в Галле

Тейлор Фриц — Фрэнсис Тиафо: где смотреть, во сколько начало финала турнира в Галле
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Галле, Германия, завершится турнир категории АТР-500. В финале соревнований девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который занимает 26-ю строчку рейтинга ATP.

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

В России матч между Фрицем и Тиафо покажет ВВ Tennis. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч Тейлора и Фрэнсиса — 7-1 в пользу Фрица. Последний раз они сыграли в полуфинале US Open — 2024.

Турнир в Галле проходит с 15 по 21 июня. действующим победителем соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик, который выбыл в первом круге из розыгрыша турнира этого года.

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