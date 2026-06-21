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Борис Беккер назвал лучшего игрока сборной Германии на ЧМ-2026 по футболу

Борис Беккер назвал лучшего игрока сборной Германии на ЧМ-2026 по футболу
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер считает, что лучшим игроком сборной Германии на чемпионате мира по футболу — 2026 является полузащитник Феликс Нмеча.

«Лучший игрок Германии на чемпионате мира на данный момент...» — написал Беккер в социальных сетях и сделал репост новости о Нмече.

«Нам нужно поговорить о Феликсе Нмече. Он был просто невероятен за Германию на этом чемпионате мира и проявил себя в самый важный момент, отдав поразительную передачу на Дениза Ундава в последние секунды матча с Кот‑д’Ивуаром», — говорится в посте о Нмече.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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