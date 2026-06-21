«Его уже предупреждали не материться на ТВ!» Беккер – о штрафе Муте

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер прокомментировал штраф французского теннисиста Корентена Муте (36-я ракетка мира) за нецензурную брань в послематчевом интервью.

«Конечно, это ему [Муте] хороший урок. Было рискованно говорить такое, но его уже несколько раз предупреждали не материться в прямом эфире на ТВ!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Муте был оштрафован на $ 40 тыс. за использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания. В ATP заявили, что штраф был наложен за «неспортивное поведение» и «использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью». Муте подтвердил, что обжалует штраф в соответствии с установленными правилами и процедурами ATP.