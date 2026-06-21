«Счастлив, когда нахожусь здесь». Томми Пол — о выходе в финал турнира ATP-500 в Лондоне

28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о выходе в финал турнира ATP-500 в Лондоне, Великобритания. В 1/2 финала он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:3, 6:3.
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— Сейчас у вас здесь, в Queen's Club, довольно значительная серия побед. Как вы думаете, почему вам так повезло?
— Хороший вопрос. Не знаю. Я счастлив, когда нахожусь здесь. Играю в отличный теннис. Не уверен. Может быть, потому что я приезжаю сюда и с нетерпением жду возможности поиграть. Думаю, условия довольно хорошо подходят для моей игры. Мне нравится играть на траве, так что, думаю, это мне помогает.
— Как вы думаете, помогает ли вам такой длительный период выступлений на турнире в Queen's перед началом оставшейся части сезона на травяных кортах?
— Безусловно. Я думаю, что победы на таком покрытии, на котором ты играешь на турнире «Большого шлема», — это очень хорошо. Думаю, на следующей неделе, независимо от того, выиграю или проиграю, у меня будет хорошая неделя тренировок перед Уимблдоном, и я определенно считаю, что победы помогают, — сказал Пол на пресс-конференции.
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