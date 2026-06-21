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«Довольно воодушевлён командой». Томми Пол считает, что США выиграет ЧМ-2026 по футболу

«Довольно воодушевлён командой». Томми Пол считает, что США выиграет ЧМ-2026 по футболу
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол считает, что сборная США выиграет на чемпионате мира — 2026 по футболу.

— Отвлечёмся немного от тенниса — ты далеко от дома, а дома сейчас все живо обсуждают чемпионат мира. Ты пристально следишь и смотришь результаты США?
— Да, смотрю результаты США. Не знаю, насколько внимательно слежу за всем остальным. У нас дома вечером включают трансляции, но это тяжело. Многие матчи идут очень поздно, и, очевидно, я стараюсь как можно лучше высыпаться перед всеми этими матчами здесь. Но да, я смотрел два предыдущих матча США. Сейчас я довольно воодушевлён командой. Думаю, мы должны выиграть весь турнир.

— То есть ты прогнозируешь, что США выиграют?
— Да.

— Кого, по твоему мнению, они обыграют в финале?
— Наверное, Францию, — сказал Пол на пресс-конференции.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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