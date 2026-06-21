«Настроен на реванш, без сомнения». Пол — о предстоящем финале с Серундоло в Лондоне

28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о предстоящем финале с аргентинцем Франсиско Серундоло в финале турнира ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

— Ваши последние матчи с Франсиско на траве были примерно три года назад. Кажется, вы играли подряд три матча друг против друга на траве. Как вы смотрите на предстоящий матч?

— Я взволнован, знаешь. Мы провели несколько отличных матчей. В основном он меня переигрывал, особенно на траве. Так что я настроен на реванш, без сомнения. Мы всегда устраиваем классные поединки, но думаю, что это будет самый большой из наших матчей. Финал турнира категории 500 — это солидно. Я рад, — сказал Пол на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Серундоло и Пола — 5-2 в пользу Франсиско. Последний матч друг с другом спортсмены провели в 2025 году на «Мастерсе» в Майами.