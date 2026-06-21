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«Настроен на реванш, без сомнения». Пол — о предстоящем финале с Серундоло в Лондоне

«Настроен на реванш, без сомнения». Пол — о предстоящем финале с Серундоло в Лондоне
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о предстоящем финале с аргентинцем Франсиско Серундоло в финале турнира ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол

— Ваши последние матчи с Франсиско на траве были примерно три года назад. Кажется, вы играли подряд три матча друг против друга на траве. Как вы смотрите на предстоящий матч?
— Я взволнован, знаешь. Мы провели несколько отличных матчей. В основном он меня переигрывал, особенно на траве. Так что я настроен на реванш, без сомнения. Мы всегда устраиваем классные поединки, но думаю, что это будет самый большой из наших матчей. Финал турнира категории 500 — это солидно. Я рад, — сказал Пол на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Серундоло и Пола — 5-2 в пользу Франсиско. Последний матч друг с другом спортсмены провели в 2025 году на «Мастерсе» в Майами.

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