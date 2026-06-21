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«Мне нужно сыграть на своём лучшем уровне». Серундоло — о финале с Полом в Лондоне

«Мне нужно сыграть на своём лучшем уровне». Серундоло — о финале с Полом в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал о настрое на финал турнира ATP-500 в Лондоне, где он сыграет с американцем Томми Полом (28-й в рейтинге).

Лондон (м). Финал
21 июня 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я хорошо знаю Томми. Мы много раз играли. Но, по-моему, последний раз был в 2024 или 2023 году, так что это пару лет назад. Но, как вы сказали, он любит играть здесь на траве. Он уже выигрывал, и у него всегда хорошие показатели на этом покрытии. В его игре много разнообразия. Он очень плавно двигается.

Будет суперсложный матч, это точно. Мне нужно сыграть на своём лучшем уровне, чтобы попытаться обыграть его. Но да, не знаю. Это финал — совсем другой матч. Постараюсь выложиться на максимум, потому что, конечно, хочу победить, но знаю, что он отличный игрок и отлично чувствует эти условия», — сказал Серундоло на пресс-конференции.

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