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«Стараюсь как можно большему у него научиться». Серундоло — о работе с Массу

«Стараюсь как можно большему у него научиться». Серундоло — о работе с Массу
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался о сотрудничестве с экс-девятой ракеткой мира Николасом Массу, который тренирует аргентинца вместе с уругвайцем Пабло Куэвасом.

— Насколько важно для вас иметь в команде Николаса Массу и Пабло Куэваса, опытных бывших игроков, которые помогут вам улучшить свою игру?
— Честно говоря, это очень важно. С Нико это наша первая совместная неделя. В прошлый понедельник он прилетел в Аргентину на три тренировки: в понедельник, вторник, а в среду вечером мы прилетели сюда. Мы попытались немного познакомиться. Мы ничего не знали, просто поздоровались и обменялись именами, не больше. Это была идея Пабло привести его в команду. Я его даже не знал. Так что, честно говоря, первая неделя прошла отлично.

Как я уже говорил, мы не ожидали попасть в финал, но здорово, что есть они оба — Пабло и Нико, опытные ребята. Как игроки они добились успеха и отлично знают тур. Нико опытный тренер. Я стараюсь как можно большему у него научиться, перенимая опыт. Очень доволен своей командой, — сказал Серундоло на пресс-конференции.

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