Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, где сразится со Свитолиной

Россиянка Людмила Самсонова (37-й номер рейтинга) вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв чешку Катержину Синякову (34-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 7:5. Матч продлился 1 час 45 минут.

По ходу матча Людмила Самсонова сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 60%. Катержина Синякова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из пяти, попадание первой подачи — 65%.

Соперницей Людмилы Самсоновой во втором круге будет украинка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку рейтинга.