Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова – Катержина Синякова, результат матча 21 июня 2026, счёт: 2:0, 1-й круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, где сразится со Свитолиной
Комментарии

Россиянка Людмила Самсонова (37-й номер рейтинга) вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв чешку Катержину Синякову (34-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 7:5. Матч продлился 1 час 45 минут.

Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

По ходу матча Людмила Самсонова сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 60%. Катержина Синякова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из пяти, попадание первой подачи — 65%.

Соперницей Людмилы Самсоновой во втором круге будет украинка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку рейтинга.

Календарь Бад-Хомбурга
Турнирная сетка Бад-Хомбурга
Материалы по теме
Борис Беккер назвал лучшего игрока сборной Германии на ЧМ-2026 по футболу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android