Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, где сразится со Свитолиной
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Россиянка Людмила Самсонова (37-й номер рейтинга) вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв чешку Катержину Синякову (34-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 7:5. Матч продлился 1 час 45 минут.
Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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|5
Катержина Синякова
К. Синякова
По ходу матча Людмила Самсонова сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 60%. Катержина Синякова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из пяти, попадание первой подачи — 65%.
Соперницей Людмилы Самсоновой во втором круге будет украинка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку рейтинга.
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