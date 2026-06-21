Финальный матч Пегулы и Носковой на турнире в Берлине перенесён на вечер из-за ливней

Сегодня, 21 июня, на травяных кортах Берлина завершится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за титул сразятся четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница Чехии Линда Носкова, занимающая 13-ю строчку рейтинга WTA. Начало встречи перенесено на вечер из-за сильной грозы. Организаторы сообщили, что из-за обильных потоков воды была повреждена часть инфраструктуры на территории турнира.

Фото: BERLIN TENNIS OPEN

Счёт личных встреч Носковой и Пегулы — 2-1 в пользу Линды. Она обыграла Джессику в Дубае-2025 и Пекине-2025. Единственную победу американка одержала в Бад-Хомбурге-2025.

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.