Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей рассказал, какой совет ему дали после завершения карьеры

Энди Маррей рассказал, какой совет ему дали после завершения карьеры
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какой совет ему дали после завершения карьеры.

«Совет, который мне дали, когда я закончил, был просто пробовать много нового, потому что мы, спортсмены, делаем только одно. Вся моя жизнь — с 14-15 лет — была связана с теннисом, и это было всё, что я знал. Мне не нравилось заниматься чем‑то, помимо тенниса, потому что казалось, что это отвлекает меня от работы. Поэтому я пытался делать разное, посмотреть, нравится ли мне это и хорош ли я в этом», — приводит слова Маррея BBC Sport.

Напомним, Маррей завершил профессиональную карьеру в августе 2024 года. Его последним турниром стали Олимпийские игры в Париже.

Материалы по теме
«Подготовительный этап показался мне труднее». Маррей — о сотрудничестве с Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android