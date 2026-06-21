Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какой совет ему дали после завершения карьеры.

«Совет, который мне дали, когда я закончил, был просто пробовать много нового, потому что мы, спортсмены, делаем только одно. Вся моя жизнь — с 14-15 лет — была связана с теннисом, и это было всё, что я знал. Мне не нравилось заниматься чем‑то, помимо тенниса, потому что казалось, что это отвлекает меня от работы. Поэтому я пытался делать разное, посмотреть, нравится ли мне это и хорош ли я в этом», — приводит слова Маррея BBC Sport.

Напомним, Маррей завершил профессиональную карьеру в августе 2024 года. Его последним турниром стали Олимпийские игры в Париже.