Людмила Самсонова прервала серию из пяти поражений
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 37-ю строчку рейтинга, перевала серию из пяти поражений на уровне WTA. Это случилось на травяном турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Самсоновой удалось обыграть чешку Катержину Синякову (34-я строчка рейтинга).
Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Катержина Синякова
К. Синякова
В серию из пяти поражений включены: проигрыш британке Хэрриет Дарт (160-я строчка рейтинга) в первом круге Лондона (Великобритания), бельгийке Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга) в Берлине (Германия), швейцарке Хиль Тайхман (130-я строчка рейтинга) на «Ролан Гаррос», австралийке Дарье Касаткиной (69-й номер рейтинга) в Страсбурге (Франция) и австрийке Анастасии Потаповой (26-я строчка рейтинга) в Риме (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2026
-
15:26
-
15:25
-
15:06
-
14:47
-
14:37
-
14:27
-
14:27
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
11:56
-
11:11
-
11:11
-
09:26
-
00:55
-
00:51
-
00:39
-
00:35
-
00:02
- 20 июня 2026
-
23:27
-
23:21
-
23:10
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
21:59
-
21:49
-
21:31