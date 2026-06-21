Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова прервала серию из пяти поражений

Людмила Самсонова прервала серию из пяти поражений
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 37-ю строчку рейтинга, перевала серию из пяти поражений на уровне WTA. Это случилось на травяном турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Самсоновой удалось обыграть чешку Катержину Синякову (34-я строчка рейтинга).

Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

В серию из пяти поражений включены: проигрыш британке Хэрриет Дарт (160-я строчка рейтинга) в первом круге Лондона (Великобритания), бельгийке Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга) в Берлине (Германия), швейцарке Хиль Тайхман (130-я строчка рейтинга) на «Ролан Гаррос», австралийке Дарье Касаткиной (69-й номер рейтинга) в Страсбурге (Франция) и австрийке Анастасии Потаповой (26-я строчка рейтинга) в Риме (Италия).

Материалы по теме
Энди Маррей рассказал, какой совет ему дали после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android