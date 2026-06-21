Людмила Самсонова прервала серию из пяти поражений

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 37-ю строчку рейтинга, перевала серию из пяти поражений на уровне WTA. Это случилось на травяном турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Самсоновой удалось обыграть чешку Катержину Синякову (34-я строчка рейтинга).

В серию из пяти поражений включены: проигрыш британке Хэрриет Дарт (160-я строчка рейтинга) в первом круге Лондона (Великобритания), бельгийке Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга) в Берлине (Германия), швейцарке Хиль Тайхман (130-я строчка рейтинга) на «Ролан Гаррос», австралийке Дарье Касаткиной (69-й номер рейтинга) в Страсбурге (Франция) и австрийке Анастасии Потаповой (26-я строчка рейтинга) в Риме (Италия).