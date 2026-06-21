Маррей — о Дрейпере: сейчас задача — вернуть ему стабильные выступления

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какую задачу они с Джеком Дрейпером ставят после возвращения в тур. Дрейпер последний раз выходил на корт на «пятисотнике» в Барселоне, где не смог закончить матч из-за травмы. Теперь он сыграет на турнире в Истбурне.

«После того как я перестал работать с Новаком [Джоковичем], у меня было несколько возможностей снова тренировать. У меня не было желания находиться в дороге и быть вдали от семьи. Дело было не в том, что мне не нравилось тренировать — просто я не получал от этого больше удовольствия, чем от пребывания дома с семьёй. Когда Джек попросил меня, я подумал, поговорил с женой и сказал Джеку, что с радостью помогу ему.

Джек, на мой взгляд, великолепный игрок. Нет сомнений, что, когда он вернётся на корт, он будет показывать хороший теннис и выигрывать матчи на высшем уровне. Но сейчас задача — вернуть ему стабильные выступления», — приводит слова Маррей BBC Sport.