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Энди Маррей рассказал о диалоге с Сереной Уильямс после её возвращения в спорт

Энди Маррей рассказал о диалоге с Сереной Уильямс после её возвращения в спорт
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о возвращении 23-кратной победительницы мэйджоров американки Серены Уильямс в спорт.

«Она спросила, скучаю ли я по игре. Я ответил: «Честно говоря, вовсе нет». Потом спросил, скучает ли она. Она ответила: «Да, я скучаю по этому каждый день. Мне безумно нравилось соревноваться, играть. Если бы могла, я бы снова вышла на корт».

Видеть её снова соревнующейся, играющей в парном разряде здесь (в Лондоне. — Прим. «Чемпионата»), а теперь и на Уимблдоне с Винус, — это фантастика для тенниса. Достичь таких успехов в таком требовательном виде спорта и делать это так долго — это невероятно. Но видеть, как они сохраняют любовь к игре на данном этапе своей жизни, — это замечательно», — приводит слова Маррея BBC Sport.

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