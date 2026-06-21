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«Ещё не настолько скучаю». Маррей рассказал, может ли он вернуться в спорт в 44 года

«Ещё не настолько скучаю». Маррей рассказал, может ли он вернуться в спорт в 44 года
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, мог бы он представить своё сенсационное возвращение в спорт в 44 года после того, как это сделала титулованная американка Серена Уильямс.

«Как бы мне ни хотелось, не думаю, что физически был бы способен на это. Я ещё не настолько скучаю по спорту, чтобы выйти на корт и даже просто отбить мячи. Я не против посмотреть матчи со стороны или иногда побить мяч на тренировке, но не думаю, что 44-летний Энди Маррей снова будет участвовать в соревнованиях», — приводит слова Маррея BBC Sport.

Напомним, 39-летний Маррей завершил профессиональную карьеру в августе 2024 года.

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